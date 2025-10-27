İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi için yaptığı yağış uyarısından sonra İstanbul genelinde sağanak etkili olmaya başladı. Peş peşe çakan şimşekler havayı aydınlatırken, akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaşırken, Anadolu yakasında Kartal, Sancaktepe, Kadıköy Avrupa yakasında ise Sultangazi, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yoğun yağış cadde ve sokakları yağmur suyu içinde kaldı.