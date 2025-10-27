27 Ekim 2025, Pazartesi

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası şimşekler geceyi aydınlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 22:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi için yaptığı yağış uyarısından sonra İstanbul genelinde sağanak etkili olmaya başladı. Peş peşe çakan şimşekler havayı aydınlatırken, akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakla birlikte mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaşırken, Anadolu yakasında Kartal, Sancaktepe, Kadıköy Avrupa yakasında ise Sultangazi, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Beyoğlu ve Esenyurt'ta yoğun yağış cadde ve sokakları yağmur suyu içinde kaldı.
