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İstanbul’da duş alan kadını dikizleyen sapık kocasına yakalandı: Abi ne olur beni polis verme

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Giriş: 08.06.2022 10:25
İstanbul Maltepe’de evinde duş alan kadını camdan seyreden tacizci adama, kadının eşi meydan dayağı attı. Tacizci, gözü dönen kocanın elini öperek "Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi" sözleriyle yalvardı. Kocanın şikayetçi olmasının ardından tacizci gözaltına alınırken olay ardından konuşan koca, "Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak" dedi. Diğer taraftan tacizcinin yapılan aramada üzerinden hayrete düşürdü.
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