İstanbul’da "Dur" ihtarına uymayan araç taksi ile çarpıştı! O anlar kameraya yansıdı

Ümraniye’de 27 Haziran 2020 tarihinde Altınşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla seyir halindeki taksi çarpıştı. Taksideki 3 kişinin yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansırken şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.