01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da "Dur" ihtarına uymayan araç taksi ile çarpıştı! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul’da "Dur" ihtarına uymayan araç taksi ile çarpıştı! O anlar kameraya yansıdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.07.2020 10:23
Güncelleme:01.07.2020 10:27
Ümraniye’de 27 Haziran 2020 tarihinde Altınşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla seyir halindeki taksi çarpıştı. Taksideki 3 kişinin yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansırken  şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.
74 yaşında itiraf etti! 50'den fazla tecavüz...
74 yaşında itiraf etti! 50'den fazla tecavüz...
‘Dur’madılar faciadan dönüldü! Tam o an
‘Dur’madılar faciadan dönüldü! Tam o an
Asker uğurlamasında dehşete düşüren görüntüler!
Asker uğurlamasında dehşete düşüren görüntüler!
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sosyal mesafe unutuldu!
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sosyal mesafe unutuldu!
İkranur nasıl öldü? Cinayet kurbanı mı?
İkranur nasıl öldü? Cinayet kurbanı mı?
Katil Esad koltuğu bırakıyor mu?
Katil Esad koltuğu bırakıyor mu?
Gülşen Hayta'dan Bakan Albayrak'a teşekkür
Gülşen Hayta'dan Bakan Albayrak'a teşekkür
Kayıp 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Kayıp 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Sele kapılan 74 koyun telef oldu
Sele kapılan 74 koyun telef oldu
İstanbul Havalimanı'nın golf araçları Denizli'de üretiliyor
İstanbul Havalimanı'nın golf araçları Denizli'de üretiliyor
Şehit Bedirhan’ın anneannesinden A Haber'e özel açıklamalar!
Şehit Bedirhan’ın anneannesinden A Haber'e özel açıklamalar!
A Haber İkranur'un cansız bedeninin bulunduğu yerde...
A Haber İkranur'un cansız bedeninin bulunduğu yerde...
Daha Fazla Video Göster