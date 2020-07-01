- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul’da "Dur" ihtarına uymayan araç taksi ile çarpıştı! O anlar kameraya yansıdı
Ümraniye’de 27 Haziran 2020 tarihinde Altınşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla seyir halindeki taksi çarpıştı. Taksideki 3 kişinin yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansırken şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.