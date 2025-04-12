İstanbul’da doğalgaz patlaması | 4 katlı bina önündeki olaya İSKİ mi sebep oldu?

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Namık Kemal Mahalesi’nde bulunan 4 katlı binanın önünde doğalgaz patlaması meydana geldi. A Haber muhabiri İslim istanbullu olay yerinden son bilgileri aktarırken yaşanan olayı A Haber canlı yayınında değerlendiren iş güvenliği uzmanı İrfan Sayar, “Ucuz atlatılmış bir olay. Olayda can kaybı yaşanmaması oldukça önemli. Sokakta meydana gelen bu olay doğalgaz ana borusuna müdahalede bulunulduğuna işaret ediyor. Burada İSKİ’nin yapmış olduğu bir çalışma söz konusu ve dışarında bir insan müdahalesi ile olan patlamadır.” dedi.

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