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İstanbul’da coronavirüs yasağına rağmen sahilde yürüyüş yaptılar
Türkiye’nin koronavirüs ile olan mücadelesi her an alınan kararlarla sıkı şekilde devam ederken bazı vatandaşların tutumları şaşkınlık yaratıyor. Koronavirüs yasaklarına rağmen bazı vatandaşların Bebek sahilde yürüyüş yapması tepki çekti.
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