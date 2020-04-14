İstanbul’da çimende kahvaltı yapan adam serseri kurşunla yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta saat 06.00 sıralarında Balmumcu Zincirlikuyu Sokak'ta bulunan çimenlik alanda kahvaltı yapan bir kişi silahla nereden geldiği belli olmayan serseri bir kurşun ile yaralandı.