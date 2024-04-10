İstanbul’da boğaz turu! Boğaz manzarası ile mesai yapan kaptanlar

İstanbul'un incisi Boğaz, dünyanın sayılı güzelliklerinden biri. O eşsiz manzaraya ise her gün tanıklık edenler var. Onlar bayramda da seyirlerine devam eden gemi kaptanları. A Haber ekibi o seferlerden birine katıldı kaptanın bir günlük bayram mesaisine tanıklık etti.