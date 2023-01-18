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İstanbul'da bankadan çıkanları gasbeden şüpheliler kamerada! Polis o detaydan yakaladı

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Giriş: 18.01.2023 11:06
Güncelleme:18.01.2023 11:09
İstanbul’da bankadan çıkanları gasbederek çantalarını çaldığı belirlenen motosikletli şüpheliler yakalandı. Polis şüphelilerden birinin aksayarak yürüdüğünü tespit edince hırsızlık olaylarını çözdü. Aynı yöntemle 3 kişiyi soyan motosikletli şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...
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