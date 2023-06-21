İstanbul'da banka bilgilerini ele geçirip ek kart çıkardılar: 2 milyonluk vurgun

İstanbul'da banka müşterilerine ait kart bilgilerini ele geçirerek çıkarttıkları ek kartlarla nakit avans çeken 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yolla 2 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Biri telefoncu, diğeri tekstilci iki şüpheli adliyeye sevk edildi.