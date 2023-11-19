19 Kasım 2023, Pazar
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İstanbul’da balıkçıların zor anları: Megakent şiddetli yağış ve fırtınaya kapıldı! Balıkçılar denize savruldu
İstanbul, dün gece itibariyle şiddetli yağış ve fırtınaya teslim oldu. Megakent’in bazı yüksek kesimlerine de kar düşerken, Şile’de yağışın etkisiyle balıkçılar zor anlar yaşadı. Etkili olan fırtına Rumeli Feneri balıkçı barınağına zarar verirken dev dalgalar 10 tonluk blokları yıktı. Dalga kıranı aşan dalgalar, 5 balıkçıyı denize düşürdü. İşte o anlar…