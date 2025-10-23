23 Ekim 2025, Perşembe
İstanbul'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga anı kamerada! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde “kız kaçırma” meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflardan birinin tabancayla açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 5 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anına ait görüntülerde, babanın çocuklarının gözü önünde ateş ettiği anlar yer aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.