İstanbul'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga anı kamerada! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
İstanbul’da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga anı kamerada! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

İstanbul'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga anı kamerada! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Giriş: 23.10.2025 17:47
Güncelleme:23.10.2025 17:47
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde “kız kaçırma” meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflardan birinin tabancayla açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 5 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anına ait görüntülerde, babanın çocuklarının gözü önünde ateş ettiği anlar yer aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
