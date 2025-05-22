22 Mayıs 2025, Perşembe
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İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü bugün kontak kapatacak
İstanbul’da sık sık yaşanan arıza ve yangınlarla gündeme gelen İETT otobüsleriyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Özel Halk Otobüsleri esnafı, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 3 bin 41 aracın Perşembe gününden itibaren sefere çıkmayacağını duyurdu. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB’den 5 milyar TL'nin üzerinde alacakları olduğunu belirterek, “Ayın 15’inde yapılacağı söylenen 500 milyon TL’lik ödeme gerçekleşmedi. Artık yakıt alamıyor, personel maaşı ödeyemiyoruz” dedi.