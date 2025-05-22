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İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü bugün kontak kapatacak

İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü bugün kontak kapatacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 02:51
İstanbul’da sık sık yaşanan arıza ve yangınlarla gündeme gelen İETT otobüsleriyle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Özel Halk Otobüsleri esnafı, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 3 bin 41 aracın Perşembe gününden itibaren sefere çıkmayacağını duyurdu. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB’den 5 milyar TL'nin üzerinde alacakları olduğunu belirterek, “Ayın 15’inde yapılacağı söylenen 500 milyon TL’lik ödeme gerçekleşmedi. Artık yakıt alamıyor, personel maaşı ödeyemiyoruz” dedi.
İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü bugün kontak kapatacak
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