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İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları! Valilikte tören düzenlendi

İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları! Valilikte tören düzenlendi

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 09:44
Cumhuriyetin 101. kuruluş yıl dönümü İstanbul'un dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Valiliğinde de tören düzenlendi. A Haber muhabiri Esra Akyürek o noktadan detayları aktardı.
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İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları!
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