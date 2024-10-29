İstanbul’da 29 Ekim kutlamaları! Valilikte tören düzenlendi

Cumhuriyetin 101. kuruluş yıl dönümü İstanbul'un dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Valiliğinde de tören düzenlendi. A Haber muhabiri Esra Akyürek o noktadan detayları aktardı.

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