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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

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Giriş: 29.10.2020 11:51
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstanbul Çekmeköy'de arabalı kortej eşliğinde kutlandı. Halk, büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'na oldukça yoğun ilgi gösterdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, o coşkuya tanık oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstanbul Çekmeköy'de arabalı kortej eşliğinde kutlandı. Halk, büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'na oldukça yoğun ilgi gösterdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, o coşkuya tanık oldu.
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu!
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu!
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