İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstanbul Çekmeköy'de arabalı kortej eşliğinde kutlandı. Halk, büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'na oldukça yoğun ilgi gösterdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, o coşkuya tanık oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstanbul Çekmeköy'de arabalı kortej eşliğinde kutlandı. Halk, büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı'na oldukça yoğun ilgi gösterdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, o coşkuya tanık oldu.