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İstanbul'da 28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Otobüste hadis çalışan başörtülüleri hedef aldı! Verilen cevap sonrası çıldırdı

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Giriş: 16.08.2023 14:55
Güncelleme:16.08.2023 14:56
İstanbul Beşiktaş'ta yaşandığı belirtilen olayda 28 Şubat zihniyetine sahip bir kişi hadis çalışan gençlere ve başörtülülere nefret kustu. Profesör olduğunu söyleyen kadın gençlere, "Arabistan'a gidin, deveye binin" şeklinde ifadeler kullandı. Gencin "Sen de Yunanistan’a git, botlara bin" sözleri sonrası çıldıran kadın kameraya saldırdı.
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