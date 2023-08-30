30 Ağustos 2023, Çarşamba
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İstanbul'da 28 Şubat zihniyeti! Marmaray'da başörtülü kadına çirkin saldırı
İstanbul’da Marmaray’da yaşanan skandal bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddialara göre bir yolcu yanında oturan bir kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. 28 Şubat zihniyetini anımsatan çirkin saldırı diğer yolcular tarafından tepki gördü. Saldırgan kadın “Milletin giyimine karışma” diyen bir gence “Kolunu kırarım” şeklinde yanıt verdi.