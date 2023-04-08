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İstanbul'da 212 daireyi 800 kişiye satarak milyonluk vurgun yaptılar! Rezidans çetesi çökertildi

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Giriş: 08.04.2023 13:50
İstanbul’da Fly Butik Rezidans’ı tehditle ele geçirip 212 daireyi 800 kişiye satarak 300 milyon TL’lik vurgun çapan çete eşzamanlı operasyonla çökertildi. “Çeto Başkan” lakaplı Çetin Ş.’nin elebaşılığını yaptığı çetenin siteyi tehdit ve baskı ile ele geçirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan 29 kişi emniyette sorguya alınırken, adreslerinde bulunamayan kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. İşte ayrıntılar...
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