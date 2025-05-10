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İstanbul’a yakın şehre uzak Karakiraz Köyü!

İstanbul’a yakın şehre uzak Karakiraz Köyü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 17:05
Şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğada nefes almak isteyenler için İstanbul'a yalnızca bir saat mesafedeki Karakiraz Köyü, adeta saklı bir cennet. Hem doğal güzellikleri hem de köy kültürünü yaşatan insanlarıyla Karakiraz geçmişle bugünü harmanlıyor. A Haber muhabiri Meral Dağlılar bu huzur diyarını sizler için görüntüledi.
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İstanbul’a yakın şehre uzak Karakiraz Köyü!
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