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İstanbul'a yağış geliyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı...

İstanbul'a yağış geliyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı...

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 14:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporlarında İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Yağış öncesi vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
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