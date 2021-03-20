İstanbul'a kar geliyor! Bu tarihe dikkat

21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji uzmanı A Haber canlı yayınında tarih verdi

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji uzmanı A Haber canlı yayınında tarih verdi

ahaber.com.tr
A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2021 23:40
Güncelleme:20.03.2021 23:57
İstanbul'da baharı beklerken kış geri geliyor... Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın A Haber canlı yayınında İstanbulluları kar yağışı konusunda uyardı. Yalçın, hafta başından itibaren havanın aniden soğuyacağını söyledi ve salı gecesinden itibaren kentte kar yağışı görüleceğini söyledi. Peki İstanbul'da yağması beklenen kar yağışını ne kadar sürecek? Ayrıntılar haberimizde...

Türkiye'de son günlerde soğuk hava dalgası etkili olurken, önümüzdeki hafta hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu.

A Haber canlı yayınına konuk olan Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın, pazartesi günü kuvvetli lodos ile beraber sıcaklıkların bir nebze daha yükseleceğini belirterek, "Salı günü Balkanlar üzerinden gelen hava kuzeybatımızda soğukluğunu hissettirecek. Hafta boyunca da tüm yurtta soğuk ve yağışlı bir hava bizi bekliyor olacak." dedi.

Peki İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak mı? İşte Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın'ın son dakika açıklamaları...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Öncelikle yağışların Çanakkale, Trakya ve İstanbul'un batısında sabah saatlerinde başlayıp yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini dile getiren Levent Yalçın şu ifadeleri kaydetti:

"Sağanak ve yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Yarın (21 Mart Pazar) akşam saatlerine kadar Ankara'da dahil olmak üzere yurdun kuzeyi tamamen yağışlı olacak. Pazartesi günü de kuvvetli lodosla birlikte yağışın yurt genelinde etkili olmasını bekliyoruz.

Karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'un özellikle şehir merkezinde Salı günü gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olmasını bekliyoruz. Şehir merkezinde de kar şeklinde değil, karla karışık yağmur şeklinde bekliyoruz.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIK DÜŞÜYOR

Ancak İstanbul'da Pazar günü olacak maksimum sıcaklık 10 derece, pazartesi günü olacak 16 derece sıcaklığı çok arayacağız. Çarşamba günü sıcaklığın 5 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kar yağışı sıcaklığı etkileyecek. Çarşamba ve Perşembe karla karışık yağmur bekliyoruz ancak rakımın yüksek olduğu yerlerde sıcaklığın düşmesiyle beraber yağışın cinsinin yer yer kar şekline dönmesi beklentilerimiz arasında. Tabi bu söylediklerimiz denize kıyısı olan İstanbul için gerekli. Ankara'ya doğru geldiğimizde Çarşamba ve Perşembe doğrudan kar yağışı görürüz diye tahmin ediyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul'a kar geliyor! Bu tarihe dikkat
İstanbul'a kar geliyor! Bu tarihe dikkat
Başkan Erdoğan'a anlamlı destek
Başkan Erdoğan'a anlamlı destek
Lüks rezidansa baskın
Lüks rezidansa baskın
Sen de mi hocam! Suçüstü yakalandı
Sen de mi hocam! Suçüstü yakalandı
İki kare bir facia! Ekipler alarma geçti
İki kare bir facia! Ekipler alarma geçti
İstanbul'u karıştıran ABD plakalı araç!
İstanbul'u karıştıran ABD plakalı araç!
Erkek arkadaşı katletti! İşte son görüntüleri
Erkek arkadaşı katletti! İşte son görüntüleri
Kız arkadaşını öldürdü teslim oldu
Kız arkadaşını öldürdü teslim oldu
Karton fabrikası küle döndü
Karton fabrikası küle döndü
Damat dehşeti: 3 ölü!
Damat dehşeti: 3 ölü!
Wuhan değil İstanbul! Şoke eden görüntüler
Wuhan değil İstanbul! Şoke eden görüntüler
Pitbull cinsi köpeği polise saldıran şahıs tutuklandı | Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Pitbull cinsi köpeği polise saldıran şahıs tutuklandı | Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Daha Fazla Video Göster