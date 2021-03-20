İstanbul'a kar geliyor! Bu tarihe dikkat

İstanbul'da baharı beklerken kış geri geliyor... Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın A Haber canlı yayınında İstanbulluları kar yağışı konusunda uyardı. Yalçın, hafta başından itibaren havanın aniden soğuyacağını söyledi ve salı gecesinden itibaren kentte kar yağışı görüleceğini söyledi. Peki İstanbul'da yağması beklenen kar yağışını ne kadar sürecek? Ayrıntılar haberimizde...

Türkiye'de son günlerde soğuk hava dalgası etkili olurken, önümüzdeki hafta hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu.

A Haber canlı yayınına konuk olan Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın, pazartesi günü kuvvetli lodos ile beraber sıcaklıkların bir nebze daha yükseleceğini belirterek, "Salı günü Balkanlar üzerinden gelen hava kuzeybatımızda soğukluğunu hissettirecek. Hafta boyunca da tüm yurtta soğuk ve yağışlı bir hava bizi bekliyor olacak." dedi.

Peki İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak mı? İşte Hava Tahmin Uzmanı Dr. Levent Yalçın'ın son dakika açıklamaları...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Öncelikle yağışların Çanakkale, Trakya ve İstanbul'un batısında sabah saatlerinde başlayıp yarın akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini dile getiren Levent Yalçın şu ifadeleri kaydetti:

"Sağanak ve yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Yarın (21 Mart Pazar) akşam saatlerine kadar Ankara'da dahil olmak üzere yurdun kuzeyi tamamen yağışlı olacak. Pazartesi günü de kuvvetli lodosla birlikte yağışın yurt genelinde etkili olmasını bekliyoruz.

Karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'un özellikle şehir merkezinde Salı günü gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olmasını bekliyoruz. Şehir merkezinde de kar şeklinde değil, karla karışık yağmur şeklinde bekliyoruz.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIK DÜŞÜYOR

Ancak İstanbul'da Pazar günü olacak maksimum sıcaklık 10 derece, pazartesi günü olacak 16 derece sıcaklığı çok arayacağız. Çarşamba günü sıcaklığın 5 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kar yağışı sıcaklığı etkileyecek. Çarşamba ve Perşembe karla karışık yağmur bekliyoruz ancak rakımın yüksek olduğu yerlerde sıcaklığın düşmesiyle beraber yağışın cinsinin yer yer kar şekline dönmesi beklentilerimiz arasında. Tabi bu söylediklerimiz denize kıyısı olan İstanbul için gerekli. Ankara'ya doğru geldiğimizde Çarşamba ve Perşembe doğrudan kar yağışı görürüz diye tahmin ediyoruz."