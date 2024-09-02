İstanbul’a çok kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul'da özellikle bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar devam ediyor. Vatandaşlar ani su baskınları ve sele karşı dikkatli olmalı. Hava tahmin uzmanı Dr. Güven Özdemir A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ’a önemli açıklamalarda bulundu.

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