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İstanbul yolunda bir aile yok oldu! Kaza yerinden dehşete düşüren görüntüler

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Giriş: 21.11.2022 23:32
Rize'den yola çıkarak İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkiinde TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan kazada araç içinde bulunan Demir ailesinden 3 kişi de hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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