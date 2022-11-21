22 Kasım 2022, Salı
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İstanbul yolunda bir aile yok oldu! Kaza yerinden dehşete düşüren görüntüler
Rize'den yola çıkarak İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobil Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli mevkiinde TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan kazada araç içinde bulunan Demir ailesinden 3 kişi de hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.