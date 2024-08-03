İstanbul ve Yalova'da uyuşturucu operasyonu! 1 ton 549 kg metamfetamin ele geçirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova’da düzenlenen “Narkoçelik-30” operasyonları ile İran’dan gelen 1 ton 549 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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