Protestolar 7 ülkeye yayıldı! Avrupa'da sokaklar karıştı: Krizin ardında ne var?

Fransa'da başlayan protestoların Avrupa'nın farklı ülkelerine yayıldığı öne sürülürken, İtalya'nın Milano kentindeki olayların ardından Başbakan Giorgia Meloni acil güvenlik toplantısı kararı aldı. Ekonomik daralma, gelecek kaygısı ve aşırı sağın yükselişinin kıtadaki toplumsal gerilimi artırdığını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, eylemlerin Sarı Yelekliler hareketinden farklı olarak ortak ve net taleplerden yoksun olduğuna dikkat çekti. Sakman, Avrupa'daki protestoların nedenlerini ve olası etkilerini A Haber'de değerlendirdi.