İstanbul Valiliği duyurdu! Bağcılar'da bazı cadde ve meydanlar koronavirüs tedbiri kapsamında kapatıldı |Video

Son dakika haberi; İstanbul Valiliği duyurdu! Bağcılar'da bazı cadde ve meydanlar yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iki hafta süreyle kapatıldı.

Bağcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı cadde ve meydanlar iki hafta süreyle kapatıldı.