26 Ağustos 2021, Perşembe
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İstanbul vahşet! Bir evde anne ile kızının cesedi bulundu
Kartal'da bir anne ve kız ikamet ettikleri evde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre Atalar Mahallesi Doğu Caddesi Keskin Sokak sakinlerinin kötü kokular gelmesi sebebiyle ihbarda bulunmasıyla daireye giren polis ekipleri anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinden gelişmeleri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.