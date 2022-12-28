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İstanbul trafiğinde son durum

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 08:42
Sürücülerin dikkat etmesi gereken kar ve buzlanma uyarıları var. Peki İstanbul trafiğinde yoğunluk durumu ne? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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