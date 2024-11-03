03 Kasım 2024, Pazar
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İstanbul toplu ulaşım sisteminde yeni dönem! "Türkiye Kart"a geçiliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında Türkiye Kart uygulamasına geçilmesi için UKOME tarafından karar alındığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul’da toplu taşımada Türkiye Kart kullanımının vatandaşların seyahatlerini kolaylaştıracağını belirterek, “İstanbul’da Türkiye Kart ile yeni bir seyahat dönemi başlıyor.” dedi.