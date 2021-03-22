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İstanbul Şişli'de lastik imalathanesinde yangın

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Giriş: 22.03.2021 01:27
Güncelleme:22.03.2021 01:27
İstanbul Şişli, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 4 katlı lastik imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol atına alındı.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde araç lastiği imalathanesi olarak kullanılan 4 katlı binanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol atına alındı.

Öte yandan, binadan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu.

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