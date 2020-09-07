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İstanbul Şişli'de korkutan kaza! Çalışanın bacağını ezdi

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Giriş: 07.09.2020 10:31
Güncelleme:07.09.2020 10:35
Şişli'de bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan sürücü, harekete geçtiği esnada yere eğilen çalışanın bacağını ezdi. Görünmez kaza kameralara yansırken, hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı. Şişli'de bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan sürücü, harekete geçtiği esnada yere eğilen çalışanın bacağını ezdi. Görünmez kaza kameralara yansırken, hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı.
Çalışanın bacağını ezdi
Çalışanın bacağını ezdi
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