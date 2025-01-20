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İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonunda 6 kişi tutuklandı!

İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonunda 6 kişi tutuklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 21:19
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nin ideolojik yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında İstanbul’da 5 ilçe ile Diyarbakır, Van ve Mersin’de operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Örgüt güdümünde internet tabanlı yayın yapan bir medya kanalı içerisinde faaliyet gösteren, Esenyurt'taki bir düğün salonunda terör örgütüne yönelik sloganlar atarak propaganda yaptıkları belirlenen bazı kişiler ile geçmiş dönemde örgüt saflarında yer alan PKK mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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İstanbul merkezli PKK/KCK operasyonunda 6 kişi tutuklandı!
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