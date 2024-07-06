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İstanbul merkezli 2 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 06.07.2024 08:48
İçişleri Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-7” operasyonlarında; Elebaşılığını Volkan Reçber’in (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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