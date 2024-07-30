İstanbul köylerinde hayvancılık! İshaklı Köyü'nün temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık

A Haber ekibimiz İstanbul'un tarım ve hayvancılık yapılan köylerine konuk olmaya devam ediyor. Muhabirimiz İslim İstanbullu Beykoz'daki İshaklı Köyüne gitti ve oradaki yaşamı ekranlara taşıdı. İşte tüm detaylar….

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