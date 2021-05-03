İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'den sonra şimdi de Çanakkale'de deniz salyası görüldü!

İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de tedirgin eden görüntülerin ardından son olarak Çanakkale Boğazı'nda da deniz salyası görüldü. Deniz yüzeyini kirli bir tabaka halinde kaplayan salya, balıkçıların ağlarına zarar veriyor ve denizdeki canlı popülasyonunu da etkiliyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Deniz salyası olarak bilinen bu olay, aslında bir kirlilik faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Marmara Denizi'ndeki akıntı sistemi nedeniyle; bunların çökelmesi, bu organik maddenin dip sulara taşınması ve orada parçalanması zorlaşıyor. Yüzey sularında bu olay gerçekleştiği için organik çorba oluşuyor" dedi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer canlı yayında aktardı.