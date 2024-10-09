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İstanbul Kartal’da şüpheli kadın ölümü!

İstanbul Kartal’da şüpheli kadın ölümü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 20:42
İstanbul Kartal’da bir binanın altıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti. Öğretmen olduğu öğrenilen kadının şüpheli ölümü üzerine aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.
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