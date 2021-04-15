İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Vatandaşlarımız bir an önce randevularını alıp aşı olsun

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentte salgın hızında düşüş olduğunu söyledi. Kemal Memişoğlu, "60-64 yaş grubunda sadece yüzde 60'ı aşılayabildik. Randevu kapasitesinin yüzde 20-30'u dolu. İftar sonrası, hafta sonu da dahil, tüm kamu hastanelerinde BionTech aşıları yapılabiliyor. Yeter ki vatandaşlarımız randevu alsın" dedi