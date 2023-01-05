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İstanbul için sis uyarısı! Deniz ulaşımına sis tedbiri

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 08:31
İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren yoğun sis bugün de devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları paylaştı.
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İstanbul için sis uyarısı
İstanbul için sis uyarısı
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