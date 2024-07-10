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İstanbul için sağanak uyarısı! Anadolu Yakası’nda kısa süreli gök gürültülü sağanak bekleniyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 10.07.2024 15:49
İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki hangi ilçelerde sağanak bekleniyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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