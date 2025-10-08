08 Ekim 2025, Çarşamba

İstanbul güne yağmurla başladı
İstanbul güne yağmurla başladı

İstanbul güne yağmurla başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 09:03
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da dün başlayan yağmur, bu sabah da etkisini göstermeye devam etti.
