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İstanbul Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi! Vatandaşlar ölümden döndü: O anlar kamerada

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Giriş: 23.07.2022 22:28
İstanbul Eyüpsultan’da bir hafriyat kamyonu, vatandaşların piknik yaptığı parka daldı. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, parktakiler de ölümden döndü. Kamyonun kazadan hemen önce yokuş aşağı süratli bir şekilde indiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.50 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesinde bulunan Asıl Yıldız Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UL 8638 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü yokuş aşağı inerken aracın frenleri boşaldı.

Bunun üzerine şoför, çevredekileri uyarmak için kornaya basmaya başladı. Bunu görenler de aracın altına kalmamak için sağa sola kaçıştı. Süratli bir şekilde yokuştan aşağı inen kamyon, kaldırıma çıktıktan sonra yola devrildi, sürücü ise araçta sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Şoförün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

"ARAMIZDA 50 METRE KALMIŞTI, DİREKSİYONU KIRMASA ÇOCUKLARIN ÜZERİNE GELECEKTİ"

Ailesiyle birlikte piknik yaparken yaşadığı olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyleyen Ali Güler, "Biz buraya her hafta çocuklarımızla eğlenmeye pikniğe, mangal yapmaya geliyoruz. Daha önce de kendi tecrübeme dayanarak şoförlere yokuş aşağı araçların buradan geçmemesi gerektiğini söyledim. Çocuklar falan burada yatıyordu. Araç da korna çalarak aşağıya doğru geliyordu. Şoför de çıkmamız için uyarı verdi. Çocukları bu tarafa alarak son anda kurtardık. Bebekler, çocuklar hep burada yatıyordu. Korktuk, Allah kimsenin başına vermesin. Çocuklar da korktu. Aramızda en fazla 50 metre kalmıştı. Şoför diğer tarafa kırmasaydı o tır çocukların üzerine gelecekti. Belki de şu an çocuklar burada olmayacaktı" dedi.

"KALDIRIMA VURMASAYDI BURADAKİ ARABALARI EZER, ÇOK KİŞİYİ DE ÖLDÜRÜRDÜ"

Parka piknik yapmaya geldiğini söyleyen bir başka vatandaş Muzaffer Alır ise "Şoförden Allah razı olsun. Profesyonel bir şoför olmasaydı burada çok arabayı ezer, çok kişiyi de öldürürdü. Çok tecrübeli bir şoförmüş. Yanında kimse kalmasın, araba kalmasın diye sürekli kornaya bastı. En son gelip kaldırıma vurdu. Eğer kaldırıma vurmasaydı buradaki arabaları ezer, çok kişiyi de öldürürdü" diye konuştu.

Kazadan saniyeler öncesi güvenlik kameralarına yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, frenleri boşaldığı öğrenilen aracın yokuş aşağı süratli bir şekilde indiği görüldü.

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