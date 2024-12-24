İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenler’de asayiş uygulamasını yerinde denetledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, İlgili Şube Müdürlükleri ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katılımı ile suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik “Genel Güvenlik ve Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamayı İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı, şüpheli olarak görülen şahıslar durdurularak üstleri arandı, Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı.

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