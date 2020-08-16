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İstanbul Emirgan Korusu'nda korkutan yangın | İlk görüntüler

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Giriş: 16.08.2020 22:31
Güncelleme:16.08.2020 22:31
Son dakika haberleri... İstanbul Sarıyer Emirgan Korusu’nda yangın çıktı. Yangın bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenine yönelik çalışma başlattı.

Sarıyer Emirgan Korusu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Emirgan Korusu içindeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaçlara müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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