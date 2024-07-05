İstanbul dahil 14 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve dolu geliyor

Birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere 14 il için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak ve "sarı kod" ile uyarı yağıldı. AKOM'dan da uyarılar peş peşe geldi. İşte detaylar...

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