İstanbul Caddebostan sahilinde kanalizasyon skandalı |Video

İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde skandal görüntü... Çevredeki toplanman çöplerin ve evsel atıkların denizde oluşturduğu kirli görüntüler gün geçtikçe artıyor. Hiçbir fitreleme işlemi yapılmadan kanalizasyondan akan kirli atıkların Marmara Denizi ile buluşuyor. CHP'li İBB yönetimi ise bu kirli görüntüye duyarsızlığını sürdürmeye devam ediyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.

İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde skandal görüntü... Çevredeki toplanman çöplerin ve evsel atıkların denizde oluşturduğu kirli görüntüler gün geçtikçe artıyor. Hiçbir fitreleme işlemi yapılmadan kanalizasyondan akan kirli atıkların Marmara Denizi ile buluşuyor. CHP'li İBB yönetimi ise bu kirli görüntüye duyarsızlığını sürdürmeye devam ediyor. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında aktardı.