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İstanbul Boğazı'nda resmi geçit

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Giriş: 27.09.2023 11:34
Preveze Deniz Zaferi'nin 485'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda resmi geçit yapıldı.
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