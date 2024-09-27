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İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi! TCG Anadolu'ya iniş yaptılar...

İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi! TCG Anadolu'ya iniş yaptılar...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 11:55
Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ıncı yıl dönümü nedeniyle 16 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni icra edildi. Sancaktepe askeri havalimanından kalkan helikopter basın mensuplarını Karadeniz açıklarında demirlenen TCG Anadolu gemisine taşıdı. TCG Anadolu gemisine iniş anları ise havadan görüntülendi.
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