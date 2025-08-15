İstanbul Boğazı’nda arızalanan petrol tankeri demirlendi

Hong Kong bayraklı, 249 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında akşam saatlerinde makine arızası yaşayarak durmuştu. Cebelitarık’tan Romanya’ya seyreden gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri Kurtarma-8, Kurtarma-5 ve Kurtarma-11 römorkörleri vasıtasıyla güvenli şekilde Sarıyer Büyükdere Sahili açıklarına demirlendi. Geminin demirlenmesinin ardından çift yönlü trafiğe kapanan boğaz hattı kuzey-güney yönlü olmak üzere yeniden açıldı.

