15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul Boğazı’nda arızalanan petrol tankeri demirlendi
İstanbul Boğazı’nda arızalanan petrol tankeri demirlendi

İstanbul Boğazı’nda arızalanan petrol tankeri demirlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 01:39
Hong Kong bayraklı, 249 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında akşam saatlerinde makine arızası yaşayarak durmuştu. Cebelitarık’tan Romanya’ya seyreden gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri Kurtarma-8, Kurtarma-5 ve Kurtarma-11 römorkörleri vasıtasıyla güvenli şekilde Sarıyer Büyükdere Sahili açıklarına demirlendi. Geminin demirlenmesinin ardından çift yönlü trafiğe kapanan boğaz hattı kuzey-güney yönlü olmak üzere yeniden açıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Boğazı’nda arızalanan petrol tankeri demirlendi
Hatay’ın Antakya ilçesinde yangın: Alevler giderek büyüyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde yangın: Alevler giderek büyüyor
D-100’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
D-100’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
İstanbul Boğazı’nda arızalanan petrol tankeri demirlendi
İstanbul Boğazı’nda arızalanan petrol tankeri demirlendi
Kaçarken yakalandı: Köprüden atlamak istedi
Kaçarken yakalandı: Köprüden atlamak istedi
Ankara’da kontrolden çıkan kamyon devrildi!
Ankara'da kontrolden çıkan kamyon devrildi!
Marmara’da müsilaja karşı sıkı takip
Marmara'da müsilaja karşı sıkı takip
Kuzey Marmara Otoyolu’nda gişelerde feci kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza!
Pazaryeri’nde çıkan yangına hızlı müdahale felaketi önledi
Pazaryeri'nde çıkan yangına hızlı müdahale felaketi önledi
5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın korkuttu
5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın korkuttu
Muş’ta yaşlı bireyler için çalıştay düzenlendi
Muş’ta yaşlı bireyler için çalıştay düzenlendi
Kıraathaneye dalan otomobil köylülere dehşeti yaşattı!
Kıraathaneye dalan otomobil köylülere dehşeti yaşattı!
Ecel inşaat işçisini ağaç altında dinlenirken yakaladı
Ecel inşaat işçisini ağaç altında dinlenirken yakaladı
Daha Fazla Video Göster