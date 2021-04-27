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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Ahırkapı'ya çekildi

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Giriş: 27.04.2021 00:34
Güncelleme:27.04.2021 00:36
İstanbul Boğazı'nda makine arızası Tanzanya bandıralı bir kargo gemisi arıza yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yeni açıklamada "Nikolaev Limanı’ndan Hereke’ye giderken makine arızası yaşayan Tanzanya bayraklı CROATIA isimli gemi, kurtarma römorkörlerimizce yedeklenerek Ahırkapı’ya emniyetle demirletildi." denildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında "15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yaşayan CROATIA isimli 100 m boyunda demir çelik yüklü gemiye, ivedilikle KURTARMA 8- 12 römorkörlerimiz yönlendirildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekiplerimiz tarafından emniyet tedbirleri alındı." denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden İstanbul Boğazı'nda arazı yapan ve Kıyı Emniyeti ekiplerince Ahırkapı açıklarına çekilen gemiye ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Boğaz'da seyir halindeki CROATIA isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden, bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-8 ve KURTARMA-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZA YAPAN GEMİ AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yeni açıklamada "Nikolaev Limanı'ndan Hereke'ye giderken makine arızası yaşayan Tanzanya bayraklı CROATIA isimli gemi, kurtarma römorkörlerimizce yedeklenerek Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." açıklaması yapıldı.

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