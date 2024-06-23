İstanbul Bahçelievler'de felçli babaya dayak! Bastonu elinden aldı kafasına beline vurdu | Yürek sızlatan görüntü

İstanbul Bahçelievler'de yürekleri sızlatan bir olay meydana geldi. İddiaya göre eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrılan ve yaklaşık bir haftadır sokakta yaşayan 57 yaşındaki felçli Zeyni Başaran, kendisini eve götürmek isteyen oğlu Ferhat Başaran tarafından darbedildi. Baba Zeyni Başaran eve gitmek istemediğini belirterek, oğlunun kendisine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Oğlunun babasına yumruk attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.