İstanbul Ataşehir’de trafikte maganda dehşeti! Böyle terör estirdi

İstanbul Ataşehir’de seyir halinde olan Ali Naim Küçük, iddiaya göre trafiğin yoğun olduğu saatte arkadan bir aracın emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini görünce kendisine engel olup uyarmak istedi. Trafik magandası da Küçük’ün önünü keserek tehditler ve küfürler savurduktan sonra Küçük’ün araçta bulunan 2 çocuğunun gözü önünde aracının aynasını kırdı.

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